Кардиолог предупредил россиян об опасности контрастного душа

Москва, 2 июля. Контрастный душ укрепляет сердечно-сосудистую систему. Однако в некоторых случаях может произойти спазм, рассказала врач-кардиолог Мария Беневская.

При частом приеме контрастного душа сосуды сужаются под воздействием холодной воды и расширяются, когда становится жарко. Таким образом происходит тренировка сердечно-сосудистой системы. Однако при заболеваниях сердца и сосудов холодная вода может спровоцировать спазм, отметила кардиолог. Начинать приучать организм к контрастному душу лучше постепенно с мягких перепадов температур.

Людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы также важно помнить о поддержании водно-солевого баланса. Важно употреблять достаточное количество воды и не исключать натуральную соль из рациона, напомнила Беневская. Она подчеркнула важность употребления фруктов и овощей, а также отметила вред алкоголя в жару.

Ранее кардиолог рассказал, чем может обернуться работа на даче в жару. По словам Юрия Конева, для сердечно-сосудистой системы в жаркое время важен водно-солевой баланс.