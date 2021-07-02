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Жители Канады снесли статуи двух королев после скандала с останками детей
Происшествия
Жители Канады снесли статуи двух королев после скандала с останками детей
PrScr Twitter  /  @Ben_Nelms

Оттава, 2 июля. Протестующие в Канаде устроили беспорядки. Погромы начались после резонансной истории о захоронении детей на территории бывшей школы-пансионата.

Перед зданием законодательного собрания представители коренных народов скинули статуи двух британских королев Виктории (1819-1901) и правящей ныне Елизаветы II в Виннипеге. Сначала протестующие облили монументы краской,а затем повалили их с пьедестала.

В конце мая на территории трех бывших школ-интернатов для детей коренных народов обнаружили останки 1148 несовершеннолетних. Сотрудники правоохранительных органов города сообщили, что расследуют обстоятельства произошедшего и намерены принять «меры принудительного характера».

Ранее в Канаде останки более 200 детей нашли на территории бывшего интерната. Учебное заведение для детей индейцев функционировало в период с 1890 по 1969 годы под покровительством католической церкви.

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канада беспорядки захоронение
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