Всемирный банк выделил два гранта ЦАР общей суммой в 125 миллионов долларов

Банги, 2 июля. Всемирный банк (ВБ) одобрил запросы международной организации развития (МАР) на выделение грантов Центральноафриканской Республике. Об этом сообщает издание Ndjoni Sango.

ЦАР получит средства на поддержку уязвимой части населения, развитие сельских районов и ремонт дорожной сети.

Центральноафриканская республика серьезно пострадала от действий боевиков, подконтрольных экс-президенту Франсуа Бозизе. Заметное ухудшение ситуации наблюдается в области образования и здравоохранения. Особенно сильно пострадали женщины и дети.

После соответствующего запроса МАР Всемирный банк выделил 50 миллионов долларов для поддержки уязвимых групп населения республики. Они пойдут на улучшение доступа к медицинским услугам, образовательные программы и развитие в области трудоустройства.

«Расширение прав и возможностей женщин и девочек является отправной точкой для укрепления человеческого капитала в интересах всего населения Центральноафриканской Республики», — заявил представитель ВБ в ЦАР Хан Фратерс.

Второй грант суммой 75 миллионов долларов направлен на реконструкцию транспортной инфраструктуры ЦАР.

facebook.com / @Renaissance.cf

Как отметил Фратерс, недавний конфликт показал, насколько необходима Центральноафриканской Республике исправно функционирующая дорожная сеть.

«Проект позволит расширить доступ населения к рынкам, школам и услугам, тем самым открыв экономические возможности для граждан, проживающих в сельских районах. Он также обеспечит возможности для трудоустройства тысяч жителей провинции за счет создания рабочих мест для обновления и обслуживания дорожной сети», — добавил он.

Также в ЦАР стартовал проект поддержки инвалидов, запущенный НПО «За мир и достоинство» в сотрудничестве с Программой развития ООН. Для начала программа охватит восемь районов Банги, а после планируется ее расширение на другие города страны.