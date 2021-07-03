Зеленский рискует не добежать до границы в случае атаки на Донбасс  

Президент Украины Владимир Зеленский боится пойти в полномасштабное наступление на Донбасс, поскольку опасается за свою жизнь. Об этом Федеральному агентству новостей заявил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала причину учений Украины и НАТО. По словам дипломата, эти учения преследуют две глобальные задачи. Первая заключается в дестабилизации по периметру российской границы.

«Это — провокация для того, чтобы провоцировать, вызывать на ответ, а этот ответ должен быть, потому что это — суверенное государство, суверенная граница. И постоянно выдавать этот ответ за некие агрессивные действия — это и есть провокативная деятельность», — заявила Захарова.

Другой целью учений, по ее словам, является переброска различных видов техники, вооружений, экипировки на территорию Украины. Мария Захарова отметила, что в этом году страны НАТО проводят семь учений на территории Незалежной.

«Там уже коллапс практически близится по всем фронтам, а они все учат их. В общем, непонятно, чему учат, ведь не как воевать, ну, по большому счету», — заключила она.

flickr.com / Ministry of Defense of Ukraine

В свою очередь президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич во время эфира в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» оценил возможность наступления Вооруженных сил Украины на Донбасс при помощи оружия стран Североатлантического альянса. По его словам, если президент Украины Владимир Зеленский начнет военную операцию против ДНР и ЛНР, то рискует добежать даже до границы с Венгрией.

«Конечно, если бы мы сейчас воскресили Отто фон Бисмарка или Шарля де Голля, попросив их дать оценку военно-стратегических способностей Владимира Зеленского, главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, то они бы очень удивились, что на Украине заседают такие политики. Предположим, что одномоментное широкомасштабное наступление на ДНР и ЛНР не входит в планы Киева из-за риска потерять власть. Все, что способно укрепить власть Зеленского, — это хорошо. Зеленский должен понимать, что в случае гипотетической победы он сможет обеспечить себе второй, пятый, шестой и седьмой президентский срок. Но в случае поражения он может не добежать даже до границы с Венгрией», — резюмировал он.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько заявил, что Украина перешла на «марионеточный режим» правления.