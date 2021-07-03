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«Физкульт-привет». Запрещенные купальники, трусы футболиста и Роберт Де Ниро
Видео
«Физкульт-привет». Запрещенные купальники, трусы футболиста и Роберт Де Ниро

Спортивные новости на этой неделе наводнили скандалы и эпатажные выходки. О том, как атлеты и футболисты пытаются занять первые места «в трендах», расскажем в новом выпуске передачи «Физкульт-привет».

События Евро-2020 не перестают интересовать любителей футбола во всех странах. На этот раз чемпионат поразил зрителей единением русских и украинских болельщиков, а также неоднозначным заявлением швейцарского футболиста Янна Зоммера. Он сделал необычное предложение американскому актеру Роберту Де Ниро. Спортсмен попросил обладателя «Оскара» сыграть его в фильме, посвященном игре с французами.

Однако спортивная неделя была бы неполноценной, если бы России не ввели очередные санкции. На этот раз покусились на святое — купальники синхронисток. Оказывается, что изображение медведя оскорбляет чувства членов Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Почему трусы хорватского футболиста стали достоянием общественности? Как эксперты оценили работу Станислава Черчесова? На эти и другие вопросы ищите ответы в новом выпуске передачи «Физкульт-привет».

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