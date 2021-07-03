«ФАН повсюду»: что происходит в Индии

27 июня индийская авиабаза в Джамму подверглась атаке беспилотников. Это первый случай применения БПЛА для терактов на территории Кашмира, которая остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года. Власти подозревают, что за атакой стоят экстремисты, базирующиеся в соседней исламской республике и в поддержке которых Нью-Дели неоднократно обвинял Исламабад.

Почему атака на авиабазу вызвала серьезную озабоченность Индии? Что об этом инциденте говорят в Пакистане? Как индийские власти отреагировали на вывод войск США из Афганистана и может ли «Талибан»1 стать «оружием» Исламабада против Нью-Дели? Об этом и многом другом беседуем с автором Telegram-канала «Индия сегодня».

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В выпуске:

Атака беспилотников на индийскую авиабазу в Джамму.

Какие интересы у Китая в Кашмирском регионе?

Как в Индии относятся к выводу войск США из Афганистана?

Может ли «Талибан» стать «оружием» Пакистана против Индии?

Ждет ли Нью-Дели помощи от Вашингтона в сдерживании Исламабада?

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