Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 июля 18:23
18:21
Армия
Байден уверен в способности Кабула противостоять талибам после вывода войск США из страны
18:21
Общество
Как жадность заводчиков собак и безответственность владельцев приводит к трагедиям
18:21
Экономика
Уровень безработицы в Москве опустился до 0,59%
18:20
Экономика
«Русская сталь» предложила доработать параметры временных пошлин на экспорт металлов
18:16
Общество
Сергей Пенкин назвал Николая Сличенко «человеком-легендой, у которого пела душа»
18:16
Общество
Глава Кубани подписал документ об изменении правил заселения в отели
18:15
Экономика
Нефтяные трейдеры оштрафованы ФАС за биржевой сговор
18:13
Общество
Кинолог Ильина рассказала о самой опасной категории бездомных собак
18:12
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли провела вечер в компании музыканта The Weeknd
18:10
Армия
Байден опроверг сообщения СМИ о полном выводе сил США из Афганистана в ближайшие дни
Все новости

Скандальная «Атмосфера» в Анапе нанесла урон совершенно другому отелю
Общество
Скандальная «Атмосфера» в Анапе нанесла урон совершенно другому отелю
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Николай Тихонов

Анапа, 2 июля. Владельцы гостевого дома «Песчаный» в Анапе получили порцию негатива после скандала в гостинице «Атмосфера». Дело в том, что при поиске контактной информации в Сети про «Атмосферу» в первых строчках при поисковых запросах появляется информация об отеле «Песчаный». На его владельцев и обрушилась волна негодования тех, кто не согласен с поведением «хозяйки» скандальной гостиницы, о которой ФАН рассказывал в своем материале. Многие не считают нужным разбираться и сразу же звонят туда, ошибочно думая, что на том конце провода услышат ту самую Татьяну.

Геворг Саносян рассказал ФАН, что не понимает, почему в его отель поступает так много звонков с оскорблениями в адрес руководства отеля. Это продолжается уже вторые сутки.

«У нас нет горничных, никого, у нас домик небольшой — всего восемь номеров, и мы вдвоем справляемся с женой. И тот отель, о котором идет речь в видео, не имеет к нам никакого отношения», — рассказал ФАН Геворг Срапович.

Владелец мини-отеля говорит, что его бизнес пострадал из-за этой чудовищной неразберихи. ФАН поясняет — отель, в котором произошел конфликт, находится в Уральском проезде, а небольшой семейный бизнес Саносяна — на улице Песчаной. Супруги работают уже 20 лет на совесть, обескуражены происходящим и просят оставить их в покое.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Скандальная «Атмосфера» в Анапе нанесла урон совершенно другому отелю
скандал отель анапа
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru