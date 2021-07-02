Скандальная «Атмосфера» в Анапе нанесла урон совершенно другому отелю

Анапа, 2 июля. Владельцы гостевого дома «Песчаный» в Анапе получили порцию негатива после скандала в гостинице «Атмосфера». Дело в том, что при поиске контактной информации в Сети про «Атмосферу» в первых строчках при поисковых запросах появляется информация об отеле «Песчаный». На его владельцев и обрушилась волна негодования тех, кто не согласен с поведением «хозяйки» скандальной гостиницы, о которой ФАН рассказывал в своем материале. Многие не считают нужным разбираться и сразу же звонят туда, ошибочно думая, что на том конце провода услышат ту самую Татьяну.

Геворг Саносян рассказал ФАН, что не понимает, почему в его отель поступает так много звонков с оскорблениями в адрес руководства отеля. Это продолжается уже вторые сутки.

«У нас нет горничных, никого, у нас домик небольшой — всего восемь номеров, и мы вдвоем справляемся с женой. И тот отель, о котором идет речь в видео, не имеет к нам никакого отношения», — рассказал ФАН Геворг Срапович.

Владелец мини-отеля говорит, что его бизнес пострадал из-за этой чудовищной неразберихи. ФАН поясняет — отель, в котором произошел конфликт, находится в Уральском проезде, а небольшой семейный бизнес Саносяна — на улице Песчаной. Супруги работают уже 20 лет на совесть, обескуражены происходящим и просят оставить их в покое.