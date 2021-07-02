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Британская ведущая оскорбила форму сборной Украины в присутствии украинского посла
Украина
Британская ведущая оскорбила форму сборной Украины в присутствии украинского посла
Федеральное агентство новостей  /  владимир тулин

Лондон, 2 июля. Ежедневная британская газета Daily Star сообщила о происшествии на канале ITV. Там на популярном шоу Good Morning Britain обсуждался предстоящий футбольный матч в рамках чемпионата Европы между сборными Англии и Украины. Для этого в студию был приглашен посол Украины в Соединенном королевстве Великобритании и Северной Ирландии Вадим Пристайко.

Британская телеведущая оскорбила форму сборной Украины в присутствии украинского посла
Федеральное агентство новостей  / владимир тулин

В ходе обсуждения предстоящего матча Вадим Пристайко сказал, что украинские болельщики очень взволнованы, потому что сборная впервые поднялась так высоко. После этого ведущая шоу Кейт Гаррауэй достала желтую футболку сборной Украины с изображенной на ней картой страны в границах 2013 года и объявила, что ни при каких условиях не заставила бы себя ее надеть, и объяснила причину этого:

«Я не знаю, видите ли вы, что спереди изображена карта Украины. Ее трудно разглядеть. Эта вещь похожа на футболку, которую мой сын подобрал бы с пола и подумал, что она слишком грязная. А эта карта немного похожа на пятно».

Другой ведущий — комик Адил Рэй — засмеялся и сказал:

«Спокойно, спокойно!»

А Кейт Гаррауэй на это ему ответила:

«Ну, ты знаешь, что я имею в виду».

Международного скандала, однако, не произошло — украинский посол сделал вид, что не заметил оскорбления формы футбольной сборной своей страны.

Никогда антиукраинские настроения в Англии не были так сильны, как сейчас, накануне футбольного матча. Он будет проходить в Риме, и британские болельщики возмущаются тем, что они не будут допущены на матч из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом в их стране, а в то же время в Италии есть множество украинских гастарбайтеров, которые могут поддержать свою сборную.

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Все новости / Украина / Британская ведущая оскорбила форму сборной Украины в присутствии украинского посла
футбол украина англия
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