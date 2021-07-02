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Захарова раскритиковала Берлин за нацизм и насилие в немецкой армии
Политика
Захарова раскритиковала Берлин за нацизм и насилие в немецкой армии
Global Look Press  /  Philipp Schulze/dpa

Москва, 2 июля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала Минобороны Германии за безразличие к распространению нацизма и насилия в рядах немецкой армии.

Речь идет об инциденте в отеле Литвы, в котором военнослужащие ФРГ устроили пьяный дебош. Они выкрикивали нацистские лозунги, а также попытались применить насилие к своему сослуживцу.

«Хочется обратить внимание на абсолютную недопустимость проникновения нацистской идеологии в систему вооруженных сил любого государства. Тем более — Германии», — написала Захарова в Telegram.

Спикер российского дипломатического ведомства раскритиковала главу Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр за нелепые оправдания и безразличие к распространению нацизма в армии.

Ранее Захарова прокомментировала инцидент с заменой российского триколора на флаг Олимпийского комитета в Риге. Она назвала произошедшее политическим хулиганством.

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захарова германия нацизм
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