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Первый трейлер анимационного сериала по Mortal Kombat появился в Сети

  /   Обновлено: 02 июля 2021 16:43
Общество
Первый трейлер анимационного сериала по Mortal Kombat появился в Сети
Кадр из мультсериала «Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms»

Лос-Анджелес, 2 июля. На портале IGN стал доступен дебютный ролик мультсериала Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms. Проект станет прямым продолжением серии «Месть Скорпиона» в линейке «Легенды».

Судя по трейлеру, действие сериала развернется сразу после финала предыдущей части «Легенд». Главные герои сезоны обнаружат, что во время их отсутствия Земля подверглась вторжению Шао Кана. Предположительно, на фоне битвы миров развернутся сразу несколько сюжетных арок. Одна из них сосредоточится на попытках Скорпиона не дать Единой Сущности воскреснуть.

Консультантом мультсериала с рейтингом R (17+) выступил Эд Бун, соавтор серии игр во вселенной Mortal Kombat. Режиссер проекта — Итан Сполдинг, ответственный за анимационный проект «Аватар: Легенда об Аанге». Премьера «Битвы миров» назначена на 31 августа 2021 года.

Совсем скоро в кинотеатрах состоится не менее громкая премьера — блокбастер «Черная вдова» выйдет на экраны 8 июля. Исполнительница главной роли Скарлетт Йоханссон рассказала об уроках русского языка во время подготовки к съемкам.

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