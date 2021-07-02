Пушков упрекнул Евросоюз в сотрудничестве с проамериканскими странами

Москва, 2 июля. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что страны Евросоюза виноваты в принятии в свои ряды небольших и малоразвитых государств, которые теперь диктуют повестку.

Пока эти проамериканские восточноевропейские страны были вне Евросоюза, они обивали пороги в Берлине, Париже и Брюсселе, заискивая, чтобы их приняли. Теперь ситуация изменилась, пишет сенатор.

«Вскоре после того, как их приняли и дали равный голос, они обрели уверенность, показали, что молчать не намерены, и стали проводниками влияния США в ЕС», — пишет политик в Telegram-канале.

Член Совфеда указал, что для этих стран «высокие принципы» ЕС являются пустым звуком. Сейчас эти государства поддерживают все агрессии США XX века и пытаются учить другие государства международному праву и поведению.

«Им действительно следовало бы молчать, как и посоветовал им в свое время Жак Ширак», — заключил сенатор.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель предложила Брюсселю провести саммит с Россией. Ее идею поддержал президент Франции Эммануэль Макрон. В результате младоевропейские страны отказались от встречи Евросоюз — Россия и поставили Москве ряд условий для подобных переговоров. Россия в свою очередь исходит из того, что именно Евросоюз должен стать инициатором восстановления саммитов, заявили в МИД РФ.