Черчесов объяснил, почему Кокорин не играет за сборную

Москва, 2 июля. Форвард Александр Кокорин последний раз выступал за сборную России в 2017 году.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что он и его тренерский штаб не следят за выступлением нападающего Александра Кокорина в итальянской «Фиорентине».

«На вопрос о том, мог ли он (Кокорин. — Прим. Ред.) попасть из «Фиорентины» в сборную я уже отвечал: из «Сочи» у него попасть в сборную было больше шансов, потому что он там играл, забивал, и мы за ним следили», — сказал российский специалист журналистам на пресс-конференции.

При этом Черчесов рассчитывает, что Кокорин будет получать достаточно игровой практики. Футболист в зимнее трансферное окно перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака». В составе нового клуба 30-летний нападающий сыграл в четырех встречах.