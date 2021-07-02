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Черчесов объяснил, почему Кокорин не играет за сборную
Спорт
Черчесов объяснил, почему Кокорин не играет за сборную
TACC  /  Massimo Paolone

Москва, 2 июля. Форвард Александр Кокорин последний раз выступал за сборную России в 2017 году.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что он и его тренерский штаб не следят за выступлением нападающего Александра Кокорина в итальянской «Фиорентине».

«На вопрос о том, мог ли он (Кокорин. — Прим. Ред.) попасть из «Фиорентины» в сборную я уже отвечал: из «Сочи» у него попасть в сборную было больше шансов, потому что он там играл, забивал, и мы за ним следили», — сказал российский специалист журналистам на пресс-конференции.

При этом Черчесов рассчитывает, что Кокорин будет получать достаточно игровой практики. Футболист в зимнее трансферное окно перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака». В составе нового клуба 30-летний нападающий сыграл в четырех встречах.

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