Петербуржцы увидят любимых героев на фестивале «День Достоевского»

Санкт-Петербург, 2 июля. Ежегодный фестиваль «День Достоевского» состоится в Санкт-Петербурге 3 июля. Организаторы анонсировали программу культурного праздника.

Жители Северной столицы и гости города смогут присоединиться к героям любимых произведений писателя Федора Достоевского. Горожанам предстоит посетить выставки, театральные постановки и побывать в локациях, где развернулись ключевые события «Идиота» и «Преступления и наказания». Фестиваль стартует в полдень, сообщают организаторы на странице мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

Гости фестиваля смогут присоединиться к квесту «По следам Раскольникова», однако ключевое событие ожидается в полночь. Согласно программе праздника, ночью зрители увидят четырехметровых кукол-марионеток, которые проплывут по Мойке и Неве на катерах. Кроме того, гости шоу сделают совместное фото с персонажами Достоевского, а также с фигурами Гоголя, Пушкина, Хармса и других писателей.

Достоевский и Пелевин оказались в списке наиболее популярных российских авторов у зарубежных читателей. Первую строчку в топе занял роман «Идиот».