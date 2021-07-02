ФАН публикует видео ДТП с грузовиками на трассе в Мордовии

Саранск, 2 июля. Столкновение двух большегрузов произошло в пятницу на дорожном участке из Саранска в Атяшево. Видео с ДТП появилось в Сети.

Один из автомобилей в результате столкновения улетел в кювет. Другой большегруз перевернуло посреди трассы, передает источник Федерального агентства новостей (ФАН).

В столице Прикамья 54-летний водитель Lexus во время движения в черте города забыл про соблюдение дистанции и въехал в ВАЗ-211540. Как сообщалось ранее, от сильного удара отечественный автомобиль выбросило на «встречку».