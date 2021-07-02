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Российский юрист объяснил, в каком случае у должника могут отобрать жилье

  /   Обновлено: 02 июля 2021 16:39
Общество
Российский юрист объяснил, в каком случае у должника могут отобрать жилье
pixabay.com

Москва, 2 июля. Приставы вправе изъять у человека чрезмерно большое жилье за долги, заявила доктор юридических наук, почетный адвокат России Людмила Айвар.

Если большая квартира является единственной, то должник может ее потерять по решению суда. После этого человеку предоставляют другое жилье, но гораздо более скромное. Однако иногда суды отказывают в удовлетворении таких исков со стороны финансовых учреждений.

«Если, к примеру, жильем пользуется не только должник, но и члены его семьи. Что касается одиноких людей, у которых есть дорогостоящая квартира, то, безусловно, она изымается, и приобретается другое жилье», — объяснила Айвар в эфире «Радио 1».

Приставы впервые в России изъяли пятикомнатную квартиру у человека, признанного банкротом. Согласно данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, екатеринбуржец не смог выплатить в качестве долга более 21 миллиона рублей.

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