Фетисов назвал МОК «беспредельщиком» за выходку с купальниками синхронисток из России

Международный Олимпийский комитет попрал смысл международного спорта. Об этом в интервью ФАН заявил прославленный советский и российский хоккеист, первый зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Вячеслав Фетисов.

Двукратный Олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира назвал провокацией и беспределом запрет МОК на выступление российских синхронисток в купальниках с нарисованными на них медведями.

«Конечно, когда сборная СССР играла на чемпионатах за рубежом, мы сталкивались с мелкими гадостями: безобразным судейством и провокациями, которые устраивали наши недруги от лица западных болельщиков. Но как можно сравнивать это с тем, что наших спортсменов сегодня официально лишили гимна и флага России? Чтобы руководство какой-то страны или международного комитета посмело демонстративно плюнуть в спортсменов нашего государства — такое было просто немыслимо!» — сказал ветеран спорта.

Собеседник агентства напомнил, что смысл международных состязаний в том и состоит, чтобы зрители видели участников под государственным флагом, в форме, которая олицетворяет их страну. Чтобы они слышали гимн государства, которое выставило на состязания этих людей.

«Я не знаю, как можно было допустить то, что происходит сейчас. Вещи, которые на официальном уровне позволяют сегодня устроители соревнований в отношении россиян, — это беспредел какой-то. Я считаю, это недоработка нашего спортивного руководства. Мы сами разрешили обращаться с собой подобным образом. Ущемлены наши спортсмены, страдают граждане Российской Федерации. Надо делать выводы», — считает депутат.

ТАСС / Mark Baker

Фетисов добавил, однако, что сильно расстраиваться в связи с эксцессом не стоит — это уже произошло и изменить ничего нельзя.

«Круче ерунды не придумать — Международным Олимпийским комитетом попран сам смысл международного спорта!» — подчеркнул знаменитый хоккеист.

Парламентарий пожелал нашим спортсменам побед в Токио и попросил их не обращать внимания на провокации.

Ранее стало известно, что российским спортсменкам по синхронному плаванию Светлане Ромашиной и Светлане Колесниченко, участвующим в Олимпийских играх, Международный олимпийский комитет запретил выступать в Токио в купальниках с изображением медведя и потребовал исключить слово «Россия» из песни «Калинка», которая запланирована как аккомпанемент выступления наших спортсменок.

В связи с санкциями, наложенными Всемирным антидопинговым агентством (WADA), российские спортсмены обязаны выступать без государственных символов — национального флага и гимна. Запрещено также название «сборная России».

2 июля синхронистка Светлана Колесниченко в беседе с ФАН перечислила альтернативы запрещенному МОК медведю.