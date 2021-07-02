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Яшин поспешил откреститься от ФБК, чтобы пролезть в Мосгордуму
Общество
Яшин поспешил откреститься от ФБК, чтобы пролезть в Мосгордуму
vk.com  /  Илья Яшин

Москва, 2 июля. Мосгорсуд назначил на 7 июля слушание дела по иску Ильи Яшина к Окружной избирательной комиссии по дополнительным выборам депутата Московской городской думы по одномандатному избирательному округу №37. Ранее окружной избирком отказал Яшину в регистрации избирательного фонда для того, чтобы участвовать в довыборах вместо умершего от коронавируса Николая Губенко. Яшин утверждает, что это произошло потому, что его имя связали с экстремистской организацией. Сам же глава Красносельского района теперь со всех доступных ему площадок эту связь отрицает и собирается через суд доказать свою непричастность. ФАН выяснил, почему Яшин торопится.

«Согласно новому закону об участии в экстремистской организации, не обязательно состоять в ней, быть ее сотрудником. Достаточно доказать причастность к ее деятельности. В данном случае доказать будет несложно: в протоколах заседания суда по делу о признании экстремистскими ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России. — Прим. ФАН), ФЗПГ (юридическое лицо ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России. — Прим. ФАН) и «Штабов Навального»2 (структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России. — Прим. ФАН) он указан как спонсор ФБК», — объяснил источник в избиркоме.

Илья Яшин и сам говорил о том, что перечисляет деньги в поддержку «Фонда борьбы с коррупцией»1, в том числе писал об этом в соцсетях. То есть, по сути, финансировал экстремистскую организацию и, соответственно, в ближайшие три года не может участвовать в любых выборах в качестве кандидата.

Яшин поспешил откреститься от ФБК, чтобы пролезть в Мосгордуму
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Напомним, ранее ФАН сообщал, что силовики проводили следственные действия у Олега Степанова, соратника Навального, который так же, как и Яшин, пытался пролезть во власть. Обыски проводились в рамках уголовного дела по статье 239 УК РФ «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан».

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

2 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга

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выборы фбк яшин
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