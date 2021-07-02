МЧС: паводок в Амурской области пошел на спад

Благовещенск, 2 июля. Сотрудники МЧС по Амурской области заявили о стабилизации ситуации с паводками в регионе. Вода покидает жилые дома и приусадебные участки.

Всего от водной стихии освободились 185 жилых домов, 439 приусадебных участков и 2 участка автомобильных дорог. До сих пор остаются в зоне подтопления 352 жилых дома и 1 136 земельных участков, сообщили в ведомстве.

В настоящий момент нарушено транспортное сообщение с четырьмя населенными пунктами. В то же время функционируют шесть лодочных переправ, а также организовано противопожарное прикрытие и медицинское обеспечение пострадавшего от стихии региона.

Ранее стало известно, что на помощь жителям Амурской области прибыли курсанты Дальневосточного общевойскового командного училища (ДВОКУ). Они приняли самое активное участие в ликвидации последствий паводка.