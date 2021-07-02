Мюнхен, 2 июля. Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос объявил о завершении карьеры в сборной Германии. По словам футболиста, он очень хотел завоевать титул чемпиона Европы.

Сборная Германии завершила выступление на чемпионате Европы на стадии 1/8 финала, проиграв англичанам со счетом 0:2.

«Я провел за сборную Германии 106 матчей. И нового не будет. Очень хотел и отдал все силы для того, чтобы в итоге было 109 игр за сборную и чтобы в конце карьеры был завоеван титул чемпионов Европы. Решение уйти после этого турнира я принял давно», — написал хавбек в своем Instagram.

Кроос отметил, что в настоящее время хочет сконцентрироваться на играх в мадридском клубе, а также на семье. Хавбек «Реала» поблагодарил за совместную работу немецкого специалиста Йоахима Лева и пожелал удачи в национальной команде новому наставнику — Хансу-Дитеру Флику.