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Авария с четырьмя машинами в Башкирии унесла жизни шести человек

  /   Обновлено: 02 июля 2021 16:43
Происшествия
Авария с четырьмя машинами в Башкирии унесла жизни шести человек
pxhere.com

Уфа, 2 июля. Четыре автомобиля, среди которых был большегруз, столкнулись на трассе М7 «Волга» в Башкирии. Одна из машин загорелась, сообщили в УМВД. В результате погибли шесть человек.

По предварительным данным, у грузовика Skania во время движения отлетело колесо. Оно попало в «Ладу Ларгус» на полосе встречного движения. Легковушка от удара опрокинулась и врезалась в «Ниву». После этого «Лада» вспыхнула. Еще одна машина не установлена.

В аварии водитель и пять пассажиров «Лады Ларгус» скончались до приезда скорой помощи. На месте работают сотрудники экстренных служб.

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