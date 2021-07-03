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В СБУ названы причины провокации с участием британского эсминца в Черном море
Политика
В СБУ названы причины провокации с участием британского эсминца в Черном море
Global Look Press  /  Rob Powell/ZUMAPRESS.com

 

Бывший заместитель председателя СБУ генерал-майор Виктор Ягун считает, что вторжение эсминца Королевских ВМС HMS Defender в территориальные воды России в районе Крыма правильнее будет рассмотреть в совокупности с двумя другими. Об этом он рассказал, выступая в эфире интернет-канала «Исландия». Он уверен в том, что провокация Великобритании в Черном море — это тщательно спланированная спецоперация, пишет «Политпазл».

По словам Ягуна, его слова доказывают два фактора. Один из них — нахождение на борту эсминца корреспондента BBC, который и рассказал всю правду без прикрас о том, как РФ отреагировала на действия британских военных.

Вторым фактором Ягун назвал подозрительную утерю секретных документов, которые, по счастливой случайности, оказались в распоряжении все тех же британских СМИ. Эксперт так же задается вопросом, зачем Лондону понадобилось все это сейчас.

«Все сейчас думают над этим, но я думаю, что один из вариантов, кроме многих моментов — это просто раскрытие перед Москвой планов, что Великобритания вышла на роль, когда она, может, и способна, не остановится ни перед чем, если ей будет что-то нужно», — объяснил генерал СБУ.

Ягун отметил и еще один важный момент, который важно рассмотреть в едином контексте с вышеперечисленным. Речь идет о подписании между Украиной и Великобританией меморандума о строительстве тральщиков. Из этого можно сделать вывод, что Лондон хочет показать Москве, что он по-прежнему является ведущим игроком на геополитической арене, а также и на Украине за ним остаются лидирующие позиции.

Ранее сообщалось, ради чего Соединенное Королевство готово пойти на войну с Украиной.

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