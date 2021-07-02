Вирусолог Викулов объяснил особенности мутации штамма «Дельта»

Москва, 2 июля. Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал, какие внутренние органы чаще всего поражает штамм «Дельта».

По словам Викулова, новая мутация коронавирусной инфекции чаще влияет на желудочно-кишечный тракт. Также «Дельта» значительно быстрее поражает легкие, подчеркнул специалист. Спустя трое суток после инфицирования может быть поражено более 70% легких, добавил вирусолог.

«Это очень агрессивный тип мутации, который к тому же стал чаще поражать и молодые организмы», — рассказал он.

Врач напомнил, что ранее средний возраст пациентов с коронавирусом составлял 45-55 лет. Однако сейчас в медицинские учреждения поступают больные в возрасте 16-25 лет, сообщил ученый.

Медик заявил, что только благодаря увеличению темпов вакцинации можно взять под контроль распространение болезни. Именно в невакцинированных организмах вирус активно мутирует и приобретает агрессивные разновидности, сообщил Викулов.

Профессор вирусологии Анатолий Альтштейн ранее назвал простой способ победить штаммы коронавируса. Он считает, что прививка от коронавируса поможет обществу снизить заболеваемость COVID-19.