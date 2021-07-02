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В МИД России объяснили Евросоюзу бессмысленность разговора на языке ультиматумов
Политика
В МИД России объяснили Евросоюзу бессмысленность разговора на языке ультиматумов
wikipedia.org  /  Cancillería Ecuador / CC BY-SA 2.0

Москва, 2 июля. Намерения Евросоюза говорить с Российской Федерацией на языке ультиматумов являются бессмысленными, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Соответствующее заявление он сделал во время встречи с заместителем генсека Европейской службы внешних действий Энрике Морой. По его словам, со стороны Москвы были доведены принципиальные оценки последних решений Брюсселя в отношении РФ.

«Подчеркнута бессмысленность попыток разговаривать с Россией языком ультиматумов, угроз и нелегитимных односторонних ограничений», — подчеркнул Грушко.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что экономика ЕС полностью восстановится от последствий пандемии через полтора года. Об этом она рассказала на экономическом форуме в Брюсселе.

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ес грушко Мора
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