Правда о статусе Черного моря вызвала истерику у эксперта из Украины

Москва, 2 июля. Украинский политолог Вадим Чанкин закатил истерику в эфире последнего выпуска «Время покажет», когда узнал об истинном статусе Черного моря.

Украинский политолог Вадим Чанкин закатил истерику в эфире последнего выпуска «Время покажет», когда узнал об истинном статусе Черного моря.

В студии популярного политического ток-шоу разгорелась бурная дискуссия по поводу недавних провокаций кораблей НАТО неподалеку от Крыма. Ведущий обратил внимание гостей на то, что к британским и голландским военным в критике вполне закономерных и адекватных ответных мер ВС РФ теперь могут присоединиться и итальянцы. В акваторию Черного моря вошел фрегат ВМС Италии Virginio Fasan, перемещения которого сразу начали отслеживать специалисты ЧФ РФ. На фоне недавних инцидентов с кораблями НАТО в Черном море нельзя исключать вероятности попытки очередной провокации с маневрами в непосредственной близости от российских границ. В Минобороны Италии сообщили, что фрегат принимает участие в учениях Sea Breeze и выразили обеспокоенность по поводу пристального внимания к судну со стороны российских военных.

Ситуацию с неподобающим поведением кораблей НАТО в Черном море попытался объяснить член Изборского клуба, военный эксперт Владислав Шурыгин, отметив, что командование альянса не может смириться с тем фактом, что любое иностранное судно сразу после прохождения Босфора попадает «под прицел» ЧФ РФ.

«С тех пор как Крым воссоединился с Россией, мы сформировали на полуострове мощную группировку, которая действительно делает Черное море внутренним морем РФ. Конечно же, речь идет не о политическом, а сугубо о военном аспекте», — подчеркнул эксперт, добавив, что этот статус акватории и не дает покоя некоторым западным игрокам.

После слов о внутреннем статусе взвился еще один гость студии – украинский политолог Вадим Чанкин, принявшись обвинять Россию во всех смертных грехах и в первую очередь в нарушении международного морского права. Он заявил, что РФ транслирует и насаждает соседям только свою доктрину, оспаривая права США и НАТО.

«Вы транслируете свою доктрину, утверждая, что Черное море, по берегам шесть стран, между прочим, и среди них три страны НАТО, является внутренним морем России. Это же ни в какие ворота не лезет», — не унимался Чанкин.

Украинскому гостю еще раз повторили, что речь идет исключительно о позиции России в акватории Черного моря исключительно с военной точки зрения. Но успокаиваться эксперт не собирался.

«Меня порвал статус внутреннего моря, господа! Хватит вам Каспийского и Азовского морей. Зачем же еще на Черное посягать?» — продолжал истерить Чанкин несмотря на объяснения ведущих и Владислава Шурыгина.

Общими усилиями политолога из Украины все-таки удалось успокоить, но он еще несколько раз за время эфира пытался вернуться к этой теме, настаивая на опасности милитаризации Крыма и мирных намерениях Украины и НАТО. О регулярных совместных учениях ВС Североатлантического альянса и ВМСУ в акватории и провокациях союзников Украины Чанкин почему-то не упоминал.



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