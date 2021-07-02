Губернатор Челябинской области проверил доступность города для велосипедистов

Челябинск, 2 июля. Доступность городской среды для передвигающихся на велосипеде жителей проверил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Глава региона проехал на велосипеде по своему обычному маршруту до работы. После этого он поделился впечатлениями в своем аккаунте в Instagram.





«Нужно больше велодорожек. Прежде всего, внимание коридорам из больших районов города. Следует значительно увеличить число муниципальных велопарковок», — написал Текслер.

Кроме того, губернатор указал на необходимость разработать программу по развитию велосети. Городские власти уже получили соответствующее поручение, пишет «Челябинск сегодня».

Согласно данным проведенного ранее опроса, почти каждый десятый россиянин летом пересаживается на велосипед. Чаще всего такой способ передвижения предпочитает молодежь от 18 до 25 лет.