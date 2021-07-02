"Хор Турецкого" исполнил "Смуглянку" на концерте в Австрии

Вена, 2 июля. Группа "Хор Турецкого" выступил на музыкальном марафоне "Песни победы". Артисты исполнили культовые советские композиции на концертной площадке под открытым небом.

Концерт, посвященный Великой Отечественной войне, прошел в Вене с соблюдением мер безопасности. К марафону присоединилась группа Soprano и "Хор Турецкого". Российские музыканты исполнили знаменитые песни, такие как "Смуглянка", "День Победы" и "Майский вальс".

Проект "Песни Победы" изначально был запущен "Хором Турецкого". Марафон впервые прошел в 2015 году в рамках 70-летия со дня Победы. В этом году артисты выступили не только в Вене, но и в странах Венгрии, Словении, Хорватии, Словакии и Румынии, передает ТАСС.

На фоне марафона в Крыму прошел концерт в поддержку пострадавших от наводнения в Ялте и Керчи. Главной звездой благотворительного мероприятия стал лауреат "Грэмми" Юрий Башмет.