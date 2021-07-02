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Алексей Шевченков рассказал о конфликте поколений между старым рокером и рэпером

  /   Обновлено: 02 июля 2021 16:34
Шоу-бизнес
Алексей Шевченков рассказал о конфликте поколений между старым рокером и рэпером
Кадр из фильма «Хищники»  / 

Известный российский актер театра и кино Алексей Шевченков заявил ФАН, что сейчас снимается в многосерийном проекте, где играет старого рокера.

Заслуженный артист России в эксклюзивном интервью сообщил подробности о сериале «Солдаут» (Sold Out), где будет рассказано как о проблемах отечественного шоу-бизнеса, так и о традиционном конфликте поколений.

«Это история, главным героем которой является молодой рэпер, и он же заодно парень моей экранной дочери, — пояснил Шевченков. — А мой персонаж — такой, знаете, старый рокер, профессиональный гитарист. К нам еще подключается мой друг, тоже бывалый рок-н-рольщик, и вот все мы создаем некую группу».

Алексей Шевченков рассказал о конфликте поколений между старым рокером и рэпером
Prt Scr  / Кадры из сериала «Солдаут»

По словам собеседника, этот коллектив планирует исполнять не совсем обычную музыку — рэп вперемешку с роком.

«В общем, это как раз и есть конфликт музыкальных жанров, как и конфликт возрастов, — подчеркнул Шевченков. — Говорю этому молодому герою: «Что вы сейчас пишете и исполняете какую-то чушь, какой-то там рэп?! Вот рок — это музыка! Вот гитара — это вещь, а не то, что вы себе что-то непонятное придумали!»

В проекте существует такая как бы межа между двумя стилями и поколениями, сказал актер, но она так или иначе вносит в сюжетную линию какие-то коррективы, и это главное.

«И я, конечно же, говорю там фразу «А вот в наше время музыка была другая!», — отметил заслуженный артист России. — Вообще, это очень интересный и любопытный проект, и лично мне в нем работается прям как песня, все просто классно».

Алексей Шевченков рассказал о конфликте поколений между старым рокером и рэпером
Prt Scr  / Кадры из сериала «Солдаут»

Сериал «Солдаут» снимает режиссер Иван Плечев, у которого это дебют в «большом кино». До этого в его активе было только три короткометражных фильма.

Главные роли также играют Глеб Калюжный, Александра Дроздова, Алексей Розин, Андрей Пынзару, Сергей Шакуров, Кристина Кучеренко, Сергей Степин, Любовь Толкалина и Иван Макаревич.

Ранее Алексей Шевченков рассказал подробности съемок исторической кинокартины «Архипелаг», на днях вышедшей в России в широкий прокат.

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Все новости / Шоу-бизнес / Алексей Шевченков рассказал о конфликте поколений между старым рокером и рэпером
фильм алексей шевченков солдаут
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