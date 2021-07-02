Россия и Турция провели обмен пятерых пленных сирийских военных на пятерых боевиков

Москва, 2 июля. Российская Федерация и Турция при участии Сирии осуществили обмен пленных сирийских военнослужащих на членов незаконных вооруженных группировок, сообщили в российском Минобороны.

Обмен пятерых пленных на пятерых боевиков состоялся 2 июля около сирийского населенного пункта Эль-Баб. Действия были организованы в рамках деятельности рабочей группы по освобождению заложников, передаче тел погибших и поискам пропавших без вести.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что односторонние пакеты санкций Запада в отношении Сирии негативно влияют на гуманитарную ситуацию в республике. США давят на законное представительство и мирное население САР, добавил министр.