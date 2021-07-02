Судан попросил РФ и Норвегию поддержать проведение экстренной сессии СБ ООН по Хидасэ

Хартум, 2 июля. Министр иностранных дел Судана Марьям ас-Садик аль-Махди призвала своих коллег из России и Норвегии поддержать просьбу ее страны о проведении экстренной сессии Совета Безопасности ООН, чтобы призвать Эфиопию не реализовывать второй этап заполнения водохранилища ГЭС «Возрождение» (Хидасэ).

В телефонном разговоре с Сергеем Лавровым 1 июля глава МИД подчеркнула, что выполнение Аддис-Абебой данных мер в одностороннем порядке создает угрозу безопасности для миллионов граждан и жизненно важных объектов в Судане.

Хартум обратился 20 июня в Совет Безопасности ООН с просьбой провести экстренное заседание для обсуждения спора вокруг плотины «Возрождение», обвинив Эфиопию в непримиримости. Аддис-Абеба неоднократно предупреждала о намерении реализовать в текущем месяце вторую фазу заполнения бассейна плотины «Возрождение», которую она строит на реке Голубой Нил, с использованием 13,5 млрд кубометров воды.

«Министр разъяснила российскому коллеге позицию Судана по переговорам, а также причины, побудившие его обратиться к Совету Безопасности ООН с просьбой провести экстренное заседание для решения данного кризиса. Она выразила надежду, что Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН выступит на стороне Хартума в этом вопросе», — говорится в заявлении МИД на его официальной странице в Twitter.

أجرت السيدة مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية، اليوم الخميس الموافق الأول من يوليو ٢٠٢١م، اتصالا هاتفياً بالسيد سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية. pic.twitter.com/OhnTrJqIxv — وزارة خارجية جمهورية السودان ???????? (@MofaSudan) July 1, 2021

Аль-Махди указала на важность возобновления трехсторонних переговоров между Суданом, Египтом и Эфиопией для достижения юридически обязывающего соглашения, удовлетворяющего все стороны и устанавливающего конкретные сроки реализации проекта. Она подчеркнула стремление своей страны урегулировать спор мирным путем ради сохранения безопасности в регионе.

В тот же день Аль-Махди связалась по телефону с министром иностранных дел Норвегии Ине Мари Эриксен Серейде, также призвав поддержать просьбу Судана в Совете Безопасности.

أجرت السيدة مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية، اليوم الخميس الموافق الأول من يوليو ٢٠٢١م، اتصالا هاتفياً بالسيدة إينه ماريا إريكسين سورايده وزيرة خارجية النرويج. pic.twitter.com/D8qyJ19uiz — وزارة خارجية جمهورية السودان ???????? (@MofaSudan) July 1, 2021

Во время беседы представитель Хартума выразила стремление к возобновлению трехсторонних переговоров под руководством Африканского союза при активном содействии наблюдателей.