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СК проводит проверку после сообщений об избиении пациентки больницы в Костроме

  /   Обновлено: 02 июля 2021 16:16
Происшествия
СК проводит проверку после сообщений об избиении пациентки больницы в Костроме
Невские Новости  /  Мурашова Кристина

Кострома, 2 июля. Следственные органы инициировали проверку после сообщений об избиении пожилой пациентки медработниками в городской больнице, передает СУ СКР по региону.

Ранее в Сети появилось видео, на кадрах которого запечатлен момент насилия в отношении женщины. Санитарка одной из больниц Костромы пытается перевернуть пациентку на бок, та не дается, за что медработник наносит ей несколько ударов ладонью по лицу.

Еще одна пожилая женщина пострадала от рук жителя Петербурга в продуктовом магазине. Врачи диагностировали у потерпевшей ушиб лица и спинки носа, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

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