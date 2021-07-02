Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 июля 16:52
16:50
Происшествия
Грузовой самолет потерпел крушение рядом с Гавайями
16:50
Весь мир
Правительство Йемена и Южный переходный совет провели встречу в Эр-Рияде
16:49
Общество
Власти Хабаровского края ввели ограничения на массовые мероприятия
16:49
Весь мир
Высший суд ЮАР приговорил бывшего главу государства к пятнадцати месяцам тюрьмы
16:45
Общество
Британец впервые в мире заработал вертикальный перелом пениса во время секса
16:45
Шоу-бизнес
Валерия растрогала фанатов нежным фото с полугодовалой внучкой
16:44
Политика
Политолог объяснил, почему Западу невыгодно ликвидировать Украину
16:43
Политика
Захарова раскритиковала Берлин за нацизм и насилие в немецкой армии
16:43
Происшествия
Спасатели ликвидировали пожар на трансформаторной подстанции в Петербурге
16:43
Общество
Первый трейлер анимационного сериала по Mortal Kombat появился в Сети
Все новости

Фанаты МакSим запустили флешмоб в TikTok в поддержку артистки

  /   Обновлено: 02 июля 2021 16:10
Шоу-бизнес
Фанаты МакSим запустили флешмоб в TikTok в поддержку артистки
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 2 июля. Поклонники госпитализированной певицы МакSим организовали акцию в поддержку артистки. Ролики со звучными хештегами активно набирают популярность в TikTok.

Армия фанатов певицы Марины Максимовой всерьез обеспокоена состоянием здоровья своего кумира. Недавно поклонники запустили сразу три хештега на видео-платформе TikTok: помимо #МакSимЖиви, в ленте сервиса можно обнаружить теги #МаксимДержись и #МыСтобой. Метки можно найти в роликах, в которых поклонники вспоминают любимые выступления Максимовой и делятся собственными каверами на ее песни.

Флешмоб активно набирает популярность: некоторые ролики набрали уже более 1,4 миллиона просмотров. Кроме того, в своих постах поклонники вспоминают интервью певицы, которые теперь могут казаться пророческими, передает сайт 360tv.ru.

Певица МакSим уже около двух недель находится в искусственной коме. Легкие исполнительницы поражены на 80%, а аппарат ИВЛ показал низкую эффективность. Теперь артистка подключена к ЭКМО — его используют для пациентов в критическом состоянии.

Директор певицы Маргарита Соколованедавно сообщила, о чем она разговаривала со звездой незадолго до ухудшения ее самочувствия. Менеджер Максимовой также обратилась к поклонникам после упреков в свой адрес.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Фанаты МакSим запустили флешмоб в TikTok в поддержку артистки
здоровье звезды макsим
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru