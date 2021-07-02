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Россиянам рассказали, как правильно воспитать послушную собаку
Общество
Россиянам рассказали, как правильно воспитать послушную собаку
pixabay.com  /  Lenka Novotná

Москва, 2 июля. Многие люди мечтают завести собаку. Однако в воспитании животных следует придерживаться определенных правил. О некоторых из них рассказали российские эксперты.

У некоторых людей возникают трудности в воспитании собак. Российская кинологическая федерация поделилась наиболее важными советами, передает издание «Вести Подмосковья». Перед тем, как завести собаку, важно осознавать степень ответственности, равильно выбрать возраст питомца. Наиболее актуальным считается полтора-два месяца, но не стоит так быстро отлучать его от матери. Домой собаку лучше забирать в два с половиной-три месяца.

Наибольшее количество новой информации щенку лучше давать с первых дней, при этом помнить о необходимости периодов покоя и контакта с хозяином. Важно показать новому питомцу место для сна и не заставлять спать в одиночестве. Также важно помнить, что собаки хорошо умеют приспосабливаться к жизни людей, поэтому не нужно кардинально менять свою жизнь.

Ранее сообщалось о наиболее популярных собаках среди пользователей Instagram. Список возглавил ДжиффПом, который имеет искусно ходить на задних лапах.

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