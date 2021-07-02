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Кулеба попытался зазвать страны на саммит «Крымской платформы» через соцсети
Политика
Кулеба попытался зазвать страны на саммит «Крымской платформы» через соцсети
wikipedia.org  /  Едуард Крижанівський / Фото пресс-служби міністерства закордонних справ України / CC BY-SA 4.0

Киев, 2 июля. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба использует все возможности, чтобы пригласить другие страны на проект «Крымская платформа».

Как пишет Кулеба в Twitter, государства должны присоединиться к саммиту, так как он якобы может помочь им отстоять их собственные национальные интересы. Министр перечислил ряд тем, которые планируется обсудить в рамках проекта, и все они довольно странные.

«Вы хотите сосредоточиться на правах человека? Добро пожаловать. Свобода навигации? Заходите. Международная безопасность, свобода вероисповедания, окружающая среда, международное гуманитарное право? Добро пожаловать всем», — написал Кулеба в соцсети.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что необходимо готовиться к возвращению соотечественников с Украины. Люди будут возвращаться в Крым из-за закона о коренных народах, считает он.

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украина кулеба крымская платформа
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