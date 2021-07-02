Умер худрук театра «Ромэн» Николай Сличенко. События дня

Возвращение Соединенных Штатов в СВПД должно предполагать «полное и безусловное возобновление обязательств» Вашингтона по договору и резолюции Совбеза ООН. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Бахрейна. Глава нашего внешнеполитического ведомства отметил, что Евросоюз пытается изменить СВПД «задним числом» и «навязать Ирану новые обязательства». При этом Лавров указал на «значительный прогресс» в переговорах СВПД по иранской ядерной программе.Вашингтон покинул сделку в 2018 году, разрушив Совместный всеобъемлющий план действий между Тегераном и «шестеркой» международных посредников: Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией и Германией.

Кабмин выделит 20 млрд рублей на ликвидацию вреда экологии

Федеральное агентство новостей / Елизавета Акимова

В России началась «генеральная уборка» водных объектов морских акваторий и ликвидация накопленного экологического вреда на суше. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе совещания с представителями регионов Дальневосточного Федерального округа.

«На приоритетные проекты по ликвидации накопленного вреда на суше и на море по поручению президента будет направлено 20 млрд рублей. Регионы и профильные ведомства должны определить перечень таких «горячих точек», которые требуют вмешательства в самое ближайшее время», — сказала Абрамченко.

Виктория Абрамченко напомнила, что после рабочей поездки премьер-министра Михаила Мишустина на Дальний Восток в прошлом году уже стартовала работа по расчистке так называемого кладбища кораблей. Лидируют в реализации плана генуборки — Магаданская и Сахалинская области, а также Камчатский край.