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Умер худрук театра «Ромэн» Николай Сличенко. События дня
Видео
Умер худрук театра «Ромэн» Николай Сличенко. События дня
wikipedia.org  /  mos.ru / CC BY 4.0

 

Лавров озвучил условие для возвращения Вашингтона в СВПД

Возвращение Соединенных Штатов в СВПД должно предполагать «полное и безусловное возобновление обязательств» Вашингтона по договору и резолюции Совбеза ООН. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Бахрейна. Глава нашего внешнеполитического ведомства отметил, что Евросоюз пытается изменить СВПД «задним числом» и «навязать Ирану новые обязательства». При этом Лавров указал на «значительный прогресс» в переговорах СВПД по иранской ядерной программе.Вашингтон покинул сделку в 2018 году, разрушив Совместный всеобъемлющий план действий между Тегераном и «шестеркой» международных посредников: Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией и Германией.

Кабмин выделит 20 млрд рублей на ликвидацию вреда экологии

Умер худрук театра «Ромэн» Николай Сличенко. События дня
Федеральное агентство новостей  / Елизавета Акимова

В России началась «генеральная уборка» водных объектов морских акваторий и ликвидация накопленного экологического вреда на суше. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе совещания с представителями регионов Дальневосточного Федерального округа. 
«На приоритетные проекты по ликвидации накопленного вреда на суше и на море по поручению президента будет направлено 20 млрд рублей. Регионы и профильные ведомства должны определить перечень таких «горячих точек», которые требуют вмешательства в самое ближайшее время», — сказала Абрамченко.
Виктория Абрамченко напомнила, что после рабочей поездки премьер-министра Михаила Мишустина на Дальний Восток в прошлом году уже стартовала работа по расчистке так называемого кладбища кораблей. Лидируют в реализации плана генуборки — Магаданская и Сахалинская области, а также Камчатский край.

Умер худрук театра «Ромэн» Николай Сличенко

Умер худрук театра «Ромэн» Николай Сличенко. События дня
wikipedia.org  / mos.ru / CC BY 4.0

Известный исполнитель Николай Сличенко скончался на 87-м году жизни. Советский и российский актер, режиссер и певец пришел в уникальный театр «Ромэн» в середине XX века и возглавлял его без малого 45 лет. Почетный худрук стал единственным цыганом, который удостоился звания «Народный артист СССР». Талант Сличенко ценил весь Советский Союз, включая генсека Леонида Брежнева. Блистательный артист сыграл более 60 ролей в театре и кино. Однако зрители запомнили яркого исполнители прежде всего по культовой картине «Свадьба в Малиновке».

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