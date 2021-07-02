Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение против экс-схимонаха Сергия

Москва, 2 июля. Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении экс-схимонаха Сергия, обвиняемого по трем статьям, и направила его дело в Верховный суд.

Согласно закону, заявила в беседе с ТАСС его адвокат Светлана Герасимова, фигуранта нужно судить по месту совершения преступления. Надзорный орган настаивает на проведении процесса в Москве, однако защита пытается добиться рассмотрения дела в Свердловской области.

Столичный суд ранее продлил меру пресечения Николаю Романову, более известному как бывший схимонах Сергий, до 31 августа. По данным Следственного комитета, у обвиняемого уже есть судимость за убийство и разбойное нападение.