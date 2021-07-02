Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 июля 16:51
16:50
Происшествия
Грузовой самолет потерпел крушение рядом с Гавайями
16:50
Весь мир
Правительство Йемена и Южный переходный совет провели встречу в Эр-Рияде
16:49
Общество
Власти Хабаровского края ввели ограничения на массовые мероприятия
16:49
Весь мир
Высший суд ЮАР приговорил бывшего главу государства к пятнадцати месяцам тюрьмы
16:45
Общество
Британец впервые в мире заработал вертикальный перелом пениса во время секса
16:45
Шоу-бизнес
Валерия растрогала фанатов нежным фото с полугодовалой внучкой
16:44
Политика
Политолог объяснил, почему Западу невыгодно ликвидировать Украину
16:43
Политика
Захарова раскритиковала Берлин за нацизм и насилие в немецкой армии
16:43
Происшествия
Спасатели ликвидировали пожар на трансформаторной подстанции в Петербурге
16:43
Общество
Первый трейлер анимационного сериала по Mortal Kombat появился в Сети
Все новости

Деятельность «ВКонтакте», Twitter и TikTok ограничили в Узбекистане
Экономика
Деятельность «ВКонтакте», Twitter и TikTok ограничили в Узбекистане
wikipedia.org  /  CC BY-SA 3.0

Ташкент, 2 июля. На территории Республики Узбекистан оказалась ограничена работа социальных сетей Twitter, TikTok и «ВКонтакте».

Данные компании нарушали закон страны о персональных данных. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу госинспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций.

«Ограничено использование ряда социальных сетей в связи с нарушением требований законодательства», — заявил Узкомнадзор.

Соцсети Twitter, TikTok и «ВКонтакте» были внесены в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. Их использование ограничено в установленном до устранения выявленных недостатков.

Президент России Владимир Путин ранее объяснил, в какой ситуации в стране могут замедлить соцсети. Западные компании должны подчиняться российским законам, заявил глава государства.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Деятельность «ВКонтакте», Twitter и TikTok ограничили в Узбекистане
вконтакте узбекистан twitter соцсети tiktok
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru