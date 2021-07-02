Деятельность «ВКонтакте», Twitter и TikTok ограничили в Узбекистане

Ташкент, 2 июля. На территории Республики Узбекистан оказалась ограничена работа социальных сетей Twitter, TikTok и «ВКонтакте».

Данные компании нарушали закон страны о персональных данных. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу госинспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций.

«Ограничено использование ряда социальных сетей в связи с нарушением требований законодательства», — заявил Узкомнадзор.

Соцсети Twitter, TikTok и «ВКонтакте» были внесены в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. Их использование ограничено в установленном до устранения выявленных недостатков.

Президент России Владимир Путин ранее объяснил, в какой ситуации в стране могут замедлить соцсети. Западные компании должны подчиняться российским законам, заявил глава государства.