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Ульяновские коммунальщики спасли кошку, которая неделю провела в вентиляционной шахте

  /   Обновлено: 02 июля 2021 15:56
Общество
Ульяновские коммунальщики спасли кошку, которая неделю провела в вентиляционной шахте
pixabay.com

Ульяновск, 2 июля. Специалисты управляющей организации «Жилстройсервис» Ульяновска спасли застрявшую в вентиляционной шахте кошку.

Путь к спасению животного был долгим. Сотрудникам пришлось несколько дней уговаривать хозяина квартиры первого этажа разрешить доступ в жилое помещение.

Вероятнее всего, кошка попала в шахту через верхнее отверстие и пролетела вниз девять этажей, но при этом осталась жива. Она громко мяукала, прося о помощи.

В конце концов ульяновец сжалился над животным и позволил проломить стену ради спасения. В ЖЭУ хозяину квартиры пообещали бесплатно залатать пролом в стене. В плену кошка провела почти неделю. Специалисты аккуратно достали ее, внимательно осмотрели, после чего напоили и накормили.

Похожий случай произошел в Новосибирске. Там спасатели вызволили кошку, которая застряла в электрощитке. Еще до начала спасательной операции подъезд дома обесточили.

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