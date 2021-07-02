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Сахалинские ученые призвали углубить дно в нерестовой реке
Общество
Сахалинские ученые призвали углубить дно в нерестовой реке
flickr.com  /  @Eugene Kaspersky

Южно-Сахалинск, 2 июля. Строительная техника, которая перерыла дно нерестовой реки Лесная в селе Поречье, проводит дноуглубительные работы по рекомендациям ученых.

По данным сахалинского управления Росприроднадзора, у предприятия ООО «Рыбак», которое проводит работы на участке реки, есть все соответствующие документы. Специалисты отмечают, что это необходимо для организации лучших условий добычи тихоокеанских лососей.

В ходе углубления реки создастся оптимальный гидрологический режим водотока. Благодаря этому будет организован беспрепятственный заход производителей в период анадромной миграции рыб, передает издание «Сахалин и Курилы».

Также в ведомстве предупредили, что копать русло будут по 31 октября 2021 года. Данные работы проводятся на основании пункта 13 приказа СКТУ ФАР №383-п от 22 декабря 2020.

Власти Сахалина ранее объявили об открытии морских круизов на Камчатку и в Магадан. В регионе уже появились два новых парома.

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