Star Парад. Дана Борисова отправится покорять «Форт Боярд»

Известная российская телеведущая Дана Борисова объявила, что отправится во Францию для участия в приключенческой телеигре «Форд Боярд».

«Я во вторник лечу во Францию на две недели. Меня будут запускать с катапульты, я буду среди всяких змей прорываться. <…> Уже визы сделали, билеты купили. Смысла я уже не вижу скрывать», — разоткровенничалась Дана Борисова.

«Форт Боярд» — популярное телешоу, которое снимается у берегов Приморской Шаранты в Бискайском заливе. Первый выпуск программы вышел в 1990 году. Тогда игра называлась «Ключи от форта Боярд». В каждом выпуске шоу перед командой стоит важная задача — собрать слово-пароль, чтобы добраться до сокровищ. Но открыть сундук, в котором они спрятаны, непросто: нужно раздобыть ключи, спрятанные в комнатах с ловушками.

Приятной новостью Дана Борисова поделилась в рамках шоу Федерального агентства новостей «StarПарад». Гостем нового выпуска стал Человек года по версии журнала FB, топовый петербургский блогер Алексей Евсин, более известный в социальных сетях как zimavspb.

Дана Борисова обсудила с гостем предварительные итоги Евро-2020, провал российской сборной и скандал Ольги Бузовой и Дмитрия Губерниева в эфире «Матч ТВ».

Что делать с российским футболом и поможет ли смена тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова?

Об этом и не только — в новом выпуске шоу «StarПарад», который выйдет 6 июля.