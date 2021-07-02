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Российская синхронистка перечислила альтернативы запрещенному МОК медведю
Политика
Российская синхронистка перечислила альтернативы запрещенному МОК медведю
ТАСС  /  Tao Xiyi

Никто не может запретить Россию, заявила ФАН синхронистка Светлана Колесниченко. Она заверила, что несмотря на антироссийские выпады МОК, она настроена с напарницей на победу на Олимпиаде в Токио.

Олимпийская чемпионка и девятикратная чемпионка мира дала небольшое интервью Федеральному агентству новостей и ответила на вопросы о российских символах и притеснениях МОК.

— Светлана, давайте поговорим!

— На какую тему? (смеется)

— На тему смешную и грустную одновременно.

— Я хотела бы воздержаться от комментариев про этот инцидент. Уже просто «мировая сенсация» какая-то…

— Тогда скажите, какие еще вещи могут иностранцам напомнить о России.

— В первую очередь — балалайка. Шапка-ушанка, валенки, и…

— Водка?

— Это вы сказали! (смеется)

— Зима?

— Конечно, снег, холод — это Россия. И еще кое-кто, кто живет в лесу, большой и косматый!

— И кого по решению МОК нельзя упоминать?

— Типа того… (смеется).

Российская синхронистка Колесниченко назвала альтернативы запрещенному МОК медведю
ТАСС  / MAXIM SHIPENKOV

— Как вы думаете, будут ли на спортивных соревнованиях за пределами России, как и медведь, запрещены ушанка, валенки, самовар, березки?

— Нет конечно… Кто может запретить Россию? Я надеюсь, что с подобным больше никто не столкнется.

— Самые лучшие пожелания от наших читателей и редакции! Мы болеем за вас!

— Спасибо большое. Мы будем стараться победить.

Напомним, российским синхронисткам Светлане Ромашиной и Светлане Колесниченко на Олимпиаде в Токио запретили выступать в купальниках с нарисованными на них медведями, мотивируя это санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA). Команда из России должна выступать без государственных символов — то есть без названия «сборная России», без национального флага и гимна. Именовать российских спортсменов будут «командой Олимпийского комитета России».

Международный олимпийский комитет обосновал свое решение тем, что «медведь напоминает о России». МОК также потребовал убрать из песни «Калинка», под которую планируют выступать со своей программой русские спортсменки, слово «Россия».

Ранее в Кремле заявили, что видят плюсы в запрете МОК для российских синхронисток выступать в купальниках с изображением медведя на Олимпиаде в Токио.

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Все новости / Политика / Российская синхронистка перечислила альтернативы запрещенному МОК медведю
мок токио олимпиада санкции против россии экипировка светлана колесниченко
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