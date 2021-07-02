Национальный банк Дании назвал самую богатую и бедную страну Европы

Копенгаген, 2 июля. Дания признана самой богатой страной в Европе по величине финансовых активов семей, следует из отчета Национального банка страны.

При этом у датчан, по данным кредитно-финансовой организации, больше долгов по сравнению с жителями соседних стран. Львиная доля обязательств связана с банковской и ипотечной задолженностью под залог недвижимости — 86%. В целом же финансовые показатели Дании практически в три раза превышают средний показатель по Европейскому союзу.

Нидерланды, Люксембург и Швеция занимают второе место по величине финансовых активов. Самой бедной страной ЕС признана Румыния: там активы семей составляют 80 тыс. датских крон.

Тем временем цены на газ в Европе продолжают расти. Согласно данным торгов лондонской биржи ICE, спотовая стоимость голубого топлива превысила 450 долларов за 1 тыс. кубометров.