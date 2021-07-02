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Пульмонолог объяснил, почему люди с аллергией реже заражаются коронавирусом
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Общество
Пульмонолог объяснил, почему люди с аллергией реже заражаются коронавирусом
pixabay.com

Москва, 2 июля. Люди, которые страдают от аллергической бронхиальной астмы, легче переносят COVID-19, поскольку они принимают лекарства на основе стероидов.

Аллергики заболевают коронавирусной инфекцией реже других людей. Также болезнь у них часто протекает в легкой форме. Это может быть связано с использованием ингаляционных стероидов, отметил в беседе с «Общественной службой новостей» профессор кафедры физиатрии пульмонологии лечебного факультета МГМСУ Сергей Бабак.

При этом здоровому человеку аналогичные препараты принимать не рекомендуется, подчеркнул специалист. Пациенты с аллергической бронхиальной астмой регулярно получают ингаляцию глюкокортикостероидами, которые блокируют рецепторы на входе вируса в клетку.

Врач Владимир Болибок ранее рассказал о профилактике аллергии на тополиный пух. Он предложил использовать медицинские маски.

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аллергия коронавирус гормоны
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