Аксенов назвал закон о коренных народах Украины безмозглым политиканством

Симферополь, 2 июля. Глава Крыма Сергей Аксенов жестко раскритиковал закон о коренных народах Украины, куда включили жителей полуострова.

Как отметил Аксенов, причисление трех крымских народов к коренным на Украине сделано в целях пропаганды. Он назвал историю с законом безмозглым политиканством, так как Киев считает, что крымским татарам, караимам и крымчакам можно обещать что угодно, но не выполнять этого.

«На мой взгляд, все это ясно показывает, что на самом деле официальный Киев не верит в возможность возвращения Крыма под свой контроль. Зато факт принятия закона можно использовать в пропагандистских целях», — пишет глава республики в соцсети «ВКонтакте».

Аксенов также напомнил, что за последние семь лет в Крыму было сделано больше, чем за 23 года «независимости Украины».

Ранее МИД России иронично пригласил сотрудников британского посольства посетить Крым после высказываний дипломатов в преддверии матча между Англией и Украиной на Евро-2020.