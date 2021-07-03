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Межевич предположил, кем могла быть спланирована провокация Британии в Черном море
Весь мир
Межевич предположил, кем могла быть спланирована провокация Британии в Черном море
Федеральное агентство новостей  / 

Минобороны России 23 июня заявило, что эсминец Defender пересек российскую границу в районе крымского мыса Фиолент. Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца.

Британское минобороны и канцелярия правительства утверждали, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Однако иностранный журналист, находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды.

Межевич предположил, кем могла быть спланирован провокация Британии в Черном море
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

В свою очередь президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич во время эфира в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» предположил, что Великобритания вполне могла осуществить провокацию без ведома Соединенных Штатов.

«Если бы мы говорили о провокации, которую инициировали Эстония, Болгария, Румыния, Словакия, то здесь не стоит вопрос о том, согласовали ли они ее с Вашингтоном. Понятно — согласовали. Но «британский лев» хоть сейчас и не в форме, но психологически рассматривает США как нечто от него отделившееся, молодое и немного глупое. Из-за этого между Лондоном и Вашингтоном есть серьезные разногласия. Да, они являются стратегическими партнерами, но между ними присутствует и стратегическая ревность. Я бы не стал исключать того, что Лондон не поставил в известность Вашингтон. Либо же поставил, но не в той форме, не в то время и не в том объеме», — указал Николай Межевич.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал в интервью Федеральному агентству новостей, почему НАТО больше не рискнет провоцировать Россию в Черном море.

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