Как бы нам ни хотелось, наша кожа не может оставаться вечно молодой. Об этом знают в «лабораториях красоты» различных косметологических компаний и неустанно трудятся над созданием антивозрастных уходовых средств. Знания о стареющей коже накапливаются с каждым годом и ложатся в основу разработок анти-эйдж кремов. Сегодня под прицелом ФАН — чудодейственные косметические кремы, предотвращающие или замедляющие процессы старения.

Базовые правила для сохранения молодости кожи лица

Главными условиями молодости кожи лица по-прежнему остаются «три кита» — очищение, увлажнение, питание. Любое, даже самое суперсовременное средство против признаков старения будет бессильно, если кожа плохо очищена. Речь идет как о ежедневной очистке, так и о пилинге, частота которого рассчитывается в зависимости от вашего возраста. Цикл обновления молодой кожи составляет примерно 28 дней, а возрастной — в два раза дольше. Чем старше женщина или мужчина, тем чаще нужно делать основательное очищение кожи от грязи и омертвевших клеток. Достаточное количество влаги и регулярное питание сглаживают возрастные признаки: нет стянутости, заломов и морщин.

Сохранению молодости кожи помогут и общие рекомендации.

Прогулки на свежем воздухе не заменит ни одно средство; эксперты подсчитали, что как бы вы ни проветривали помещение, содержание кислорода в воздухе на улице будет на 20% выше.

Ваша кожа питается вместе с вами, поэтому, прежде чем съесть очередную булочку вместо яблока, вспомните об этом.

Общая физическая активность ускоряет доставку необходимых полезных элементов к клеткам дермы; прогулка быстрым шагом способствует общему ускорению обмена веществ.

В составе алкоголя есть компонент этанол, который крадет у вашей кожи коллаген, и нарушается метаболизм витаминов С и Е, а ведь коллаген в вашей дерме — равно эластичность кожи.

Прячьте ваше лицо от солнца: насколько бы ни был привлекательным золотистый цвет кожи, у ультрафиолетовых лучей много побочных эффектов — веснушки, пятна, сухость, покраснение.

Даже самый простой массаж лица раз в неделю в домашних условиях заметно улучшит качество кожи лица и тонус мышц и сделает лицо более упругим.

Хороший сон, лучше восьмичасовой, восстанавливает энергетические ресурсы не только кожи, но и всего организма.

Федеральное агентство новостей /

Как действуют антивозрастные кремы

Действие кремов от морщин нацелено прежде всего на то, чтобы укрепить «кожный барьер», защитить кожу от вредоносных воздействий извне, улучшить кровообращение и обмен веществ в клетках, восполнить недостаток важных микроэлементов. Есть надежда, что в ближайшем будущем антивозрастные кремы будут способны запускать полноценный процесс регенерации.

Какие компоненты крема помогают бороться со старением?

Витамины А, С , Е и К. Эти элементы еще называют «витаминами красоты». Действуют они как оксиданты, помогая бороться со свободными радикалами — виновниками старения кожи.

Гиалуроновая кислота. Пожалуй, самый популярный бьюти-ингредиент. Одна молекула гиалуроновой кислоты удерживает до 1000 молекул воды, более эффективное увлажняющее средство сложно себе представить. Гиалуроновая кислота есть в нашем организме, и 50% из ее общего количества содержится в структуре кожи.

Молочная кислота играет очень важную роль в обменных процессах. В составе косметических средств она притягивает и удерживает влагу, уплотняет кожу и нейтрализует признаки старения.

Керамиды — это жировые молекулы кожи, своеобразный «цемент», связывающий молекулы дермы. Керамиды являются основными элементами гидролипидного слоя. Благодаря им кожа удерживает влагу изнутри.

Биотин (или витамин В7) — это еще один «витамин красоты» для кожи. Способствует восстановлению тканей, уменьшает последствия акне, сухости, раздражения.

Альфа-липоевая кислота прекрасно отражает атаку свободных радикалов, работая совместно с витаминами С и Е.

Ретинол — настоящий борец за молодость кожи. Этот производный витамина А выравнивает тонкие морщинки, обесцвечивает возрастные пигментные пятна, делает кожу лица упругой и сияющей. При первом нанесении должен вызывать легкое раздражение и покраснение, которые быстро проходят.

Лецитин участвует в процессе образования новых клеток, улучшает внешний вид и состояние усталой кожи. Содержит витамины А и Е, с помощью которых к клеткам транспортируются питательные вещества.

Коллаген называют «белком молодости». С возрастом волокна коллагена истончаются, нарушается способность клеток впитывать и накапливать влагу. Кожа иссушивается, ее структура и цвет становятся неровными, появляется пигментация. Поэтому многие косметические антивозрастные линейки включают продукты с коллагеном.

Пептиды будут часто встречаться вам в описании антивозрастных кремов. По своей сути это молекулы, образованные остатками нескольких аминокислот. Они имеют небольшую молекулярную массу и поэтому легко проникают в слой эпидермиса.

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Какие бывают антивозрастные кремы

Крем анти-эйдж отличается от обычной уходовой косметики добавлением геропротекторных компонентов, действие которых направлено на замедление естественных процессов увядания и старения кожи. При этом учитываются природные особенности дермы, и в результате появляется антивозрастной крем для жирной, сухой и комбинированной кожи.

Антивозрастной крем-лифтинг будет в первую очередь «работать» на подтяжку овала, и, как следствие, выравнивание морщин. А на самые сильные по действию увлажняющие антивозрастные кремы укажет гиалуроновая кислота в их составе.

Исследования в области косметологии приводят к тому, что каждый год на рынке появляются средства с новыми чудодейственными компонентами. На эти ингредиенты сложилась своеобразная мода. В топе уже побывали кремы с экстрактами пиявки, каракатицы, икры. Не так давно был очень популярен антивозрастной крем с улиткой. В составе такого крема находятся не частицы измельченной улитки, а ее секрет — муцин, или иначе — слизь, обработанная специальным способом.

Но есть также компоненты, ставшие классикой: к примеру, каждый второй антивозрастной крем будет обязательно содержать в себе витамин С, кислоты или пептиды.

Антивозрастные кремы в 2021 году: семерка лучших по версии ФАН

В нашем рейтинге представлены антивозрастные кремы, получившие самые хорошие отзывы от покупателей. Вы найдете в нашем топе как достаточно бюджетные позиции, так и дорогие средства. На чем остановиться — выбирать вам.

Эвалар Лора крем для лица антивозрастной с пептидами

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Крем «Лора» — один из самых недорогих, но достаточно эффективных кремов в нашем рейтинге. Отечественная марка «Эвалар» делает ставку на пептиды и геропротекторный (защищающий от старости) комплекс «тера-виталь». Пептиды увеличивают жизненный цикл клеток и помогают противостоять процессам старения. У клеток повышается устойчивость к внешним и внутренним разрушительным факторам. Синтез коллагена усиливается, кожа становится эластичной и упругой. Средство рекомендуют наносить дважды в день — утром и вечером.

Недостатки продукта

Возможна индивидуальная непереносимость некоторых компонентов.

Маленький объем.

Крем Librederm коллаген омолаживающий для лица, шеи и области декольте

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Российский бренд Librederm ориентируется на средний ценовой сегмент и научные достижения мирового уровня в области косметики. Принцип компании — создание косметики без лишних компонентов, каждая линейка должна содержать высокую концентрацию профильного ингредиента. В этом омолаживающем креме Librederm лавным компонентом выступает коллаген, восстанавливающий упругость и эластичность кожи. Наносить крем можно не только на лицо, но и на область шеи и декольте. Коллаген прекрасно удерживает влагу и витамины, что благотворно действует на состояние кожи. Текстура крема легкая, следов на коже после нанесения не остается. Яркая упаковка и удобный дозатор, эргономичный флакончик — словом, этот крем будет прекрасным вариантом подарка для близких дам и подруг.

Недостатки продукта

Большой расход крема при сухой коже.

Отдушка может измениться со временем, нужно хранить флакон в холодном месте.

Крем антивозрастной Nivea Care для лица

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Это универсальное недорогое средство от компании Nivea представляет собой антивозрастной дневной и ночной крем в одном флаконе. В составе — антиоксиданты, масло ши, витамин Е. Приятная текстура, хорошо впитывается. Крем больше подходит для сухой и смешанной кожи, на жирной коже может вызывать прыщи. Очень выручает обладательниц пересушенной различными пилингами и другими очищающими процедурами кожи. Неплохой вариант базы под макияж. Но для жаркой погоды продукт тяжеловат.

Недостатки продукта

При использовании на жирной коже могут появляться комедоны и закупоренные поры.

Крем для лица Oriflame антивозрастной дневной с SPF15 Optimals Age Revive

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На наш взгляд, самым привлекательным средством из anti-age линейки от Oriflame можно назвать продукт Optimals Age Revive с защитой от ультрафиолетовых лучей. Крем продается в презентабельной стеклянной баночке с защитной мембраной из фольги. Консистенция крема — довольно густая, продукт имеет легкий, приятный аромат. В самом начале применения может ложиться густым белым слоем, но по мере дальнейшего использования кожа напитывается, и следы становятся менее заметными. Придает коже легкое сияние. Подходит любому типу кожи, отлично увлажняет, кожа заметно разглаживается после первых двух недель. Крем довольно экономично расходуется, такой упаковки может хватить на полгода.

Недостатки продукта

При первом использовании крем больше напоминает маску, которую хочется смыть.

Маленький коэффициент SPF-фильтра, для светлой кожи понадобится дополнительная защита от солнца.

Дневной укрепляющий крем для лица Avon Anew

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Дневной омолаживающий крем от Avon создан по специальной формуле «Protinol + флоретин». Обеспечивает довольно высокую защиту от солнца — SPF25, что очень рекомендовано зрелой коже. Благодаря уникальной формуле крем стимулирует выработку коллагена до 83% в первые 48 часов после нанесения. Это благоприятно сказывается на контуре лица, он подтягивается, а также выравниваются заломы и складки на коже. Линейка Anew отличается тем, что использует технологию Protinol by Avon, которая пробуждает действие натурального коллагена.

Недостатки продукта

Крем может вызывать окрашивание некоторых видов тканей, будьте аккуратны при его контакте с одеждой.

При попадании в глаза может вызвать неприятные ощущения.

Крем со змеиным ядом против старения Limoni Premium Syn-Ake Anti-Wrinkle Cream для кожи лица

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Корейский антивозрастной крем от компании Limoni, отличающийся таким эффективным и экзотическим компонентом, как змеиный яд, понравится любительницам знакомиться с новыми бьюти-трендами. Упаковка очень стильная, черная с золотом, ее необычная форма притягивает взгляд. В основе средства находится инновационный концентрированный коктейль из нескольких активных ингредиентов. Это — чудодейственный пептид Syn-Ake, созданный в лабораторных условиях как аналог змеиного яда, гиалуроновая кислота, работающая как масштабное и эффективное базовое увлажнение, и аргирелин — родственный ботоксу компонент, заполняющий и разглаживающий морщины. В состав крема также входит вытяжка из морских водорослей, питающая дерму минералами и повышающая ее эластичность. После недели использования крема морщины даже визуально «стираются» с лица, и оно становится более молодым.

Недостатки продукта

Не всегда справляется с отечностью, как заявлено производителем.

Слишком жирная консистенция.

Антивозрастной увлажняющий крем-уход Avene Men

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Французская марка Avene представлена в нашем обзоре мужским антивозрастным уходовым средством. Надо сказать, что бренд Avene не может похвастаться очень широким ассортиментом средств для взрослых, поскольку специализируется на детской косметике. Однако к выпуску антивозрастных кремов и сывороток этот производитель подходит весьма серьезно. В данном случае мы имеем дело с эмульсией, которая способствует восстановлению структуры кожи и усиливает натуральный синтез «гиалуронки», возвращая коже эластичность. Эмульсия также работает как защита от антиоксидантов, вызывающих преждевременное старение кожи. Средство содержит витамин F, хорошо впитывается, подходит для чувствительной кожи, снимает раздражение после бритья.

Недостатки продукта