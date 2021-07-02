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Геннадий Хазанов: Сличенко помог мне избавиться от актерских зажимов
Общество
Геннадий Хазанов: Сличенко помог мне избавиться от актерских зажимов
ТАСС  /  Куров Александр

Руководитель московского Театра эстрады Геннадий Хазанов признался ФАН, что народный артист СССР Николай Сличенко, скончавшийся в пятницу на 87-м году жизни, сыграл в его творческой жизни важную роль.

«За свою жизнь я общался с большим количеством известных и очень талантливых людей. Но сегодня я хочу поклониться в пояс человеку, который в моей творческой жизни сыграл очень важную роль», — заявил ФАН народный артист РСФСР.

Известных эстрадных артистов связывала многолетняя дружба. Еще в 1999 году на концерте по случаю 65-летия Николая Сличенко Хазанов признавался со сцены, что очень хотел быть похожим на своего кумира и пронес это чувство через всю жизнь.

«На заре своей актерской юности я испытал на себе мощное влияние дарования Николая Алексеевича. Оно на меня действовало совершенно магически, — поделился воспоминаниями собеседник агентства. — Я сбрасывал с себя все оковы и зажимы, которые нес в себе, и не мог с ними расстаться до встречи с этим замечательным артистом».

По словам Геннадия Хазанова, главный режиссер и художественный руководитель профессионального цыганского театра «Ромэн» Николай Сличенко обладал не только музыкальным даром, редким голосом и мастерством, но и удивительными человеческими качествами.

Геннадий Хазанов: Сличенко помог мне избавиться от актерских зажимов
Global Look Press  / Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

«Я не говорю уже про чудесного человека, у нас с ним были прекрасные отношения, и поэтому для меня кончина Николая Алексеевича — это кончина практически родного человека», — с горечью сказал артист.

Ранее стало известно, что Николай Сличенко ушел из жизни в Москве. Ему было 86 лет. Уроженец Белгорода в 1968 году был удостоен звания заслуженный артист РСФСР, в 1975-м — народный артист РСФСР. В 1981 году единственный из цыган получил почетное звание народный артист СССР.

В 1977 году создал на базе Музыкального училища им. Гнесиных студию подготовки профессиональных кадров для театра «Ромэн». В 2005 году открыл Цыганский национальный курс при Театральном институте им. Б. Щукина и стал его художественным руководителем.

Сличенко — лауреат Государственной премии СССР (1987) и премии правительства Российской Федерации (2013).

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артист геннадий хазанов николай сличенко
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