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Минэкономразвития собирается цифровизировать поддержку МСП

  /   Обновлено: 02 июля 2021 15:43
Экономика
Минэкономразвития собирается цифровизировать поддержку МСП
pixabay.com

Москва, 2 июля. Российские власти готовятся запустить цифровую систему поддержки малых и средних предприятий. Пилотный запуск платформы намечен на начало августа 2021 года.

Соответствующий проект постановления правительства подготовило Минэкономразвития РФ. Ведомство планирует, что эксперимент продлится до конца 2022 года. За это время планируется наладить обмен данными между ведомствами, сформировать цифровые профили компаний и апробировать сервисы.

Как пишет «Коммерсантъ», в проекте также участвуют Минцифры и Федеральная налоговая служба. Центробанк и другие министерства могут присоединиться к эксперименту на добровольной основе, как и институты развития, банки, страховые и лизинговые компании. Им будет доступна информация об учредительных документах предприятий, среднесписочной численности и банковских счетах, налоговых выплатах и о получении господдержки.

Российские банки ранее зафиксировали рост спроса малого и среднего бизнеса к Системе быстрых платежей после обнуления комиссии. По мнению экспертов, возмещение комиссии ускорит внедрение цифровых технологий в малом и среднем предпринимательстве.

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