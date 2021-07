Лесной пожар уничтожил городок Литтон в Канаде

Виктория, 2 июля. В Канаде из-за экстремально жаркой погоды почти полностью сгорел городок Литтон в провинции Британская Колумбия. Огонь уничтожил все значимые объекты инфраструктуры, сообщает The Washington Post.

Lytton broke successive Canadian heat records early this week. Then the fires swept in.



By 6 p.m. Wednesday, Lytton’s 250-odd residents had been ordered to evacuate by Lytton’s mayor due as explosive wildfires neared the village. https://t.co/aiSlz2nN2S — The Washington Post (@washingtonpost) July 1, 2021

По данным местных властей, лесной пожар подошел к деревне 30 июня. К 1 июля пламенем были уничтожены более 90% зданий: жилые дома, полицейский участок, медпункт, станция водозабора и железнодорожная станция. Более тысяч местных жителей успели эвакуироваться, из-за спешки некоторые получили ранения.

Lytton's Main Street, before and after yesterday's devastating fire.



(Photo from a Chilliwack Fire Department member) pic.twitter.com/OaoRvg1ch3 — Justin McElroy (@j_mcelroy) July 1, 2021

Here’s video of people escaping Lytton as fire rips through the village, posted by 2 Rivers Remix Society. The destruction and tragedy are unfathomable. #LyttonBC #Lytton pic.twitter.com/OEPl4jRXsr — Jess Balzer (@jessicajbalzer) July 1, 2021

«Нашего бедного Литтона больше нет. Пожар так быстро перебрался через мост и разошелся по территории. Огонь начался в конце моей улицы и быстро распространился. Я собрала чемодан, схватил его, а еще подушку и чехол для компьютера, и выбежала за дверь, после чего произошел огромный взрыв. Я реально начала сходить с ума! Это ужасно — мы все в шоке! Наше сообщество потеряло все», — написала местная жительница Эдит Лоринг Куханга у себя на станице в Facebook

Премьер Британской Колумбии Джон Хорган объявил, что разговаривал с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, и тот предложил свою помощь. Он отметил, что риск возгорания остается очень высоким почти во всех частях провинции.

«Литтон был уничтожен, и потребуется невероятное количество усилий, чтобы вернуть это историческое место в прежнее состояние», — заявил Хорган.

Пожар произошел на фоне аномально высоких температур, которые регистрируются в различных провинциях Канады. Так всю последнюю неделю в Британской Колумбии, Альберте и Саскачеване столбик термометра не опускается ниже 40-45 градусов по Цельсию. Тепловая волна пришла в Западную Канаду из северо-западных штатов США. До этого от жары пострадали жители Техаса.