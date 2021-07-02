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Лесной пожар уничтожил городок Литтон в Канаде
Весь мир
Лесной пожар уничтожил городок Литтон в Канаде
pixabay.com  /  skeeze

Виктория, 2 июля. В Канаде из-за экстремально жаркой погоды почти полностью сгорел городок Литтон в провинции Британская Колумбия. Огонь уничтожил все значимые объекты инфраструктуры, сообщает The Washington Post.

По данным местных властей, лесной пожар подошел к деревне 30 июня. К 1 июля пламенем были уничтожены более 90% зданий: жилые дома, полицейский участок, медпункт, станция водозабора и железнодорожная станция. Более тысяч местных жителей успели эвакуироваться, из-за спешки некоторые получили ранения.

«Нашего бедного Литтона больше нет. Пожар так быстро перебрался через мост и разошелся по территории. Огонь начался в конце моей улицы и быстро распространился. Я собрала чемодан, схватил его, а еще подушку и чехол для компьютера, и выбежала за дверь, после чего произошел огромный взрыв. Я реально начала сходить с ума! Это ужасно — мы все в шоке! Наше сообщество потеряло все», — написала местная жительница Эдит Лоринг Куханга у себя на станице в Facebook

Премьер Британской Колумбии Джон Хорган объявил, что разговаривал с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, и тот предложил свою помощь. Он отметил, что риск возгорания остается очень высоким почти во всех частях провинции.

«Литтон был уничтожен, и потребуется невероятное количество усилий, чтобы вернуть это историческое место в прежнее состояние», — заявил Хорган.

Пожар произошел на фоне аномально высоких температур, которые регистрируются в различных провинциях Канады. Так всю последнюю неделю в Британской Колумбии, Альберте и Саскачеване столбик термометра не опускается ниже 40-45 градусов по Цельсию. Тепловая волна пришла в Западную Канаду из северо-западных штатов США. До этого от жары пострадали жители Техаса.

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