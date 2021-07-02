Россияне получили возможность «раздеть» в суде Facebook, YouTube и Twitter

Подписанный Путиным закон теперь позволит жителям России защищать себя в наших судах от произвола зарубежных интернет-гигантов.

Владельцы зарубежных интернет-сервисов, суточная аудитория которых превышает 500 тысяч пользователей из России, с 1 января 2022 года будут обязаны открыть филиалы, представительства или учредить отдельные юридические лица в Российской Федерации.

Соответствующий закон №236-ФЗ «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской Федерации» был подписан президентом Владимиром Путиным. Это означает, что транснациональные интернет-гиганты наконец-то станут выполнять требования российского законодательства — либо будут вынуждены уйти из России.

Означает ли это «закрытие интернета»? Или речь идет просто о первом шаге к уравниванию иностранных, в первую очередь американских, компаний с другими участниками всемирной сети? Об этом — в материале ФАН.

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«Приземление» гигантов

Под требования нового российского закона пока попали 20 интернет-компаний. Это социальные сети Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Twitch, мессенджеры и почтовые клиенты WhatsApp, Telegram, Viber, Gmail, поисковые системы Google и Bing, хостинг-провайдеры Amazon, Digital Ocean, Cloudfire и GoDaddy, онлайн-магазины AliExpress, Ikea и Iherb, а также сервис онлайн-энциклопедии «Википедия».

Новый закон обязывает все эти компании «приземлить» свой российский сегмент в нашей стране удобным им способом — либо путем открытия филиала или представительства, либо с помощью создания отдельного юридического лица в Российской Федерации.

Требования к такому представительству международной компании детально прописаны в статье 7 упомянутого закона, которая, в частности, определяет, что представительство осуществляет:

«1) прием и рассмотрение обращений российских граждан, организаций к юридическому лицу, осуществляющему деятельность в сети «Интернет» на территории Российской Федерации, исполнение решений судов, решений (требований) государственных органов Российской Федерации, принятых в отношении такого иностранного лица. 2) представление интересов иностранного лица, осуществляющего деятельность в сети «Интернет» на территории Российской Федерации, в судах».

Федеральное агентство новостей /

Такое положение нового закона создает совершенно иную юридическую реальность, в которой поведение и политика интернет-гигантов ставятся на территории России в принципиально иные рамки.

Напомним, как они «работали» со своими российскими пользователями еще в недавнем прошлом. При первом же заходе на их сайты вы нажимали неприметную галочку «Ознакомлен с правилами предоставления сервиса», за которой скрывались несколько десятков страниц убористого юридического текста. В нем содержалась масса отсылок к сложным и достаточно противоречивым американским законам, а местом судебного разбирательства обычно числились какие-нибудь штат Нью-Йорк или Калифорния.

Понятно, что в такой ситуации любые «разборки» с интернет-гигантами для простых пользователей были практически бесполезными. Обычных, неискушенных в юриспруденции и сложном американском праве людей ставили в позицию бессловесных «терпил», которые не имели ровно никаких шансов отстоять свою правду в абстрактных судах где-то за океаном.

Интернет-гиганты охотно пользовались таким непробиваемым преимуществом, устраивая «зачистку» неугодных им пользователей по всем миру. Что там говорить, если Twitter, Amazon и Facebook безнаказанно отключили от сети даже бывшего президента США Дональда Трампа, когда его высказывания стали для них неугодными. Причем, что показательно, это сошло им с рук — потери были чисто репутационными.

Теперь же «властителям сети» придется дважды задуматься перед тем, как идти на конфликт с любым из российских клиентов — будь то с компанией или отдельным гражданином России.

Так как это будет выглядеть?

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Судиться с Facebook? Легко!

Начнем с того, что теперь, согласно первому пункту статьи 7 нового закона, российские пользователи иностранных сетей имеют право использовать такую форму общения с ними, как официальное обращение. В России практику обращений граждан регулирует специальный законодательный акт — федеральный закон №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Многие считают, что этот закон определяет только обращения граждан в государственные или муниципальные органы власти в России, но это не так. Российские суды неоднократно подчеркивали, что опираясь на положения этого закона и на ст. 33 Конституции РФ, отдельные публично значимые функции могут быть возложены законодателем и на иные субъекты, не относящиеся к системе российской публичной власти. А соответствующие гарантии могут быть отдельно установлены в порядке дополнительного обеспечения прав и свобод человека и гражданина.

Это мы и видим на примере опубликованного закона. Российские власти прямо вменяют интернет-компаниям вести ответственную работу с обращениями граждан, а не заниматься отписками вроде «Ваша жалоба рассмотрена, идите-ка вы в бан еще на месяц». Причем отвертеться от работы с обращениями «хозяевам интернета» никак не получится: федеральный закон регламентирует в этом процессе массу формальностей, начиная с регистрации обращений и заканчивая сроками на ответ по существу и ответственностью компании за его содержание.

Однако еще более болезненным для Facebook, Twitter или Google выглядит второй пункт, а именно — закрепленный в законе примат российского судебного процесса в случае, если российские истцы привлекут интернет-гигантов в качестве ответчиков. Можно сколько угодно шутить о «басманном» правосудии, но к этой юридической практике пришли уже во всем мире, видя бесполезность другого, «калифорнийского» правосудия, которое раз за разом просто игнорировало иски пользователей со всего мира к сетевым монстрам из США.

pxhere.com /

Теперь, в случае подачи иска в суд, юристам американских компаний придется ехать в Сызрань, Магадан, Омск, Краснодар или Туруханск, чтобы представлять интересы своих работодателей в суде. И судиться с пользователями уже по российским законам, равно как и возмещать ущерб от своих действий, если таковые будут признаны российским судом незаконными.

Опять-таки, никакого «велосипеда» тут не изобретено: российская практика в основном копирует, например, европейскую, по которой только Google получил от Еврокомиссии уже более 8 млрд евро штрафов. Причем последний крупный штраф «главному поисковику мира» был назначен Брюсселем не далее как в июле 2019 года.

Свои права в интернете можно и нужно защищать. И теперь Российская Федерация дала своим гражданам и всем жителям страны реальную возможность эффективно добиваться такой защиты — в досудебном или судебном порядке. Так что, Марк Цукерберг, готовься раскошелиться!