 Ялта в ближайшие часы вновь может уйти под воду

Ялта, которая еще не до конца оправилась от масштабного паводка и подтоплений, вызванных сильными осадками, готовится уже к третьему за две последние недели удару стихии.

Сегодня в городе вновь проведут заседание штаба по ЧС. По информации синоптиков, со второй половины дня 3 июля и до понедельника, 5 июля, на территории Крыма ожидаются грозы, сильные ливни, ветер 20–25 м/с. Все службы и техника уже приведены в готовность.

«Получили только что сводку, действительно, вероятно возникновение чрезвычайных ситуаций. Это в целом по Крыму прогноз, но мы тоже должны быть готовы. Сегодня в 17:00 будем определять узкие места, где река может выходить из берегов и могут быть подтопления. Работаем в усиленном режиме. В целом много решений будем принимать, сейчас подумаем», — рассказала ФАН Янина Павленко, глава администрации Ялты.

Что касается ликвидации последствий прошедших ливней, то по словам Павленко, работы осталось не очень много, город постепенно возвращается к нормальной жизни. Только в микрорайонах Васильевка и Хуторок еще много работ предстоит по «откапыванию». А пока в Ялте надеются, что на этот раз циклон растеряет все силы, пока дойдет до города.

Ранее ФАН подробно рассказывал о том, что потеряла Ялта после масштабного потопа в Крыму.